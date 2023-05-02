"رتال" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لتطوير 327 وحدة سكنية في جدة

وقعت رتال للتطوير العمراني اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان بهدف تطوير 327 وحدة سكنية في مدينة جدة، ويتكون المشروع من فلل سكنية ضمن المخطط الرئيس لمشروع شرق البحيرات في مدينة جدة بمساحة أراضٍ تقدر بإجمالي 98.098 ألف متر مربع ضمن المخطط الرئيس للمشروع وبقيمة إجمالية تقدر بـ 418.31 مليون ريال.
وعلق الرئيس التنفيذي لرتال م.عبد الله بن فيصل البريكان: "أننا نفخر بهذه الشراكات النوعية والثقة العالية من الوزارة والجهات التنفيذية وعملاء رتال، ونعد دخولنا إلى مدينة جدة خطوة في مسيرتنا نحو التوسع لتوفير مساكن متميزة ومشروعات تسمو بجودة الحياة لتناسب التطلعات".
ويُذكر أن هذا المشروع يعد الأول لرتال في المنطقة الغربية، ويأتي استمرارًا للنجاحات المتوالية والتوسع الاستراتيجي الذي تحققه في مشروعاتها حول المملكة بهدف توفير المنزل الملائم للأسر السعودية ولتكمل رتال مسيرتها في توفير سبل الراحة والرفاهية، بأعلى معايير الجودة والإتقان.