"رتال" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لتطوير 327 وحدة سكنية في جدة

ويُذكر أن هذا المشروع يعد الأول لرتال في المنطقة الغربية، ويأتي استمرارًا للنجاحات المتوالية والتوسع الاستراتيجي الذي تحققه في مشروعاتها حول المملكة بهدف توفير المنزل الملائم للأسر السعودية ولتكمل رتال مسيرتها في توفير سبل الراحة والرفاهية، بأعلى معايير الجودة والإتقان.