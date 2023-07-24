تطوير تحسين ابتكار.. السديس يُطلق الهوية الجديدة لرئاسة الحرمين

وأوضح، أن الهوية الجديدة تحتوي على الرمزية المهمة لثلاثة مسارات وأبعاد، هي: "البُعد الديني والإسلامي" الذي تمثله الكعبة المشرّفة والمحراب النبوي ومنارتا المسجد الحرام والمسجد النبوي، و"البُعد الوطني" ويمثله شعار الوطن السيفان والنخلة والرواق السعودي المحيط بالهوية، و"البُعد الثالث العالمي الحضري" في إشعاع الهداية للعالمين، انطلاقًا من قوله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ)، وقوله عزّ وجلّ: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)، إضافة إلى البُعد الجمالي في التصميم والألوان وحاملة المصحف الشريف.