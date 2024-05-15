إعلامي سوداني: السعودية واحة للعطاءات الإنسانية.. وشكرًا على دعمها لبلادي

وأشار إلى أنها في المحور الثاني دعت إلى ضرورة إيقاف هذه الحرب من خلال إعلان جدة، الذي أعلنته كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في 11 مايو 2023م؛ إذ جمعت في مدينة جدة ممثلَي الحكومة السودانية، ممثلين عن القوات المسلحة السودانية، وآخرين عن القوات المتمردة، في مبادرة منهما لحل الأزمة السودانية. وكان من نتائج هذه المحادثات التي تمت بين الطرفين إعلان الالتزام بحماية المدنيين، والخروج من بيوت المواطنين والمقار الحكومية، إلا أن المتمردين لم يلتزموا بذلك.