"ركاز العقارية" تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي وتوقع اتفاقيات في مجالات الضيافة بنحو 440 مليون ريال

تشارك ركاز العقارية، الرائدة في التطوير العقاري، في معرض سيتي سكيب العالمي، الذي يُقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في منطقة ملهم شمال العاصمة، تحت شعار "مستقبل الحياة"، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.
تستعرض ركاز العقارية في جناحها الضخم في المعرض، والذي تتجاوز مساحته 425 مترًا مربعًا مجموعة متنوعة من مشاريعها السكنية والتجارية واللوجيستية والضيافة، وذلك بهدف تقديم تجربة تفاعلية لزوار المعرض، بما يعكس نهج الشركة في بناء مجتمعات متكاملة. ويشمل الجناح جزءًا خاصًا لعرض مشاريع "زايا" إحدى الشركات التي أطلقتها ركاز مؤخرًا ضمن خطتها التوسعية.
وتم تصميم الجناح بشكل مبتكر وجديد من نوعه ليأخذ الزوار في جولة تعريفية بمشاريع الشركة المختلفة، حيث يوضح كافة الخدمات والتصميمات والحلول التي تقدمها؛ بما يعزز من رسالتها في بناء مجتمعات نابضة بالحياة وليست مجرد وحدات عقارية.
وتمتلك ركاز محفظة غنية ومتنوعة من المشاريع السكنية والتجارية واللوجستية والفندقية، وقد بلغت قيمة استثمارات المجموعة 8 مليارات ريال سعودي، ومن المتوقع أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة.
وتتماشى رؤية ركاز مع النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة، وتندرج ضمن خططها الطموحة للتوسع؛ بما يتوافق مع رؤية 2030. وتحتل الشركة موقعاً متميزاً في المنطقة، وذلك بفضل إنجازها لمشروعات عقارية فريدة في مواقع حيوية وعلى مساحات شاسعة، وتقديمها لخدمات راقية تعزز من جودة الحياة، وتلبي تطلعات المواطنين السعوديين للسكن الفريد والمتميز.
ووقعت ركاز العقارية على هامش مشاركتها عددًا من الاتفاقيات التي تعكس التزامها بدعم مشاريعها المستقبلية لتقديم خدمات الضيافة للشقق الفندقية ضمن مشروع Uptown التابع لشركة زايا والذي تقدر استثماراته بأكثر من 260 مليون ريال. ومن ضمنها اتفاقية مع كيرتين هوسبيتاليتي، وهي شركة ضيافة شاملة تعمل على إنشاء وجهات وتجارب ومجتمعات مخصصة. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مفهوم متطور للمعيشة يرتكز على تجربة الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت ركاز اتفاقية مهمة مع شركة سدكو كابيتال، ضمن إطار انشاء صندوق استثمار عقاري لتطوير أحد المشاريع في قطاع الضيافة بمدينة الرياض باستثمارات تتخطى 180 مليون ريال سعودي، بما يعزز من قدرات الشركة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الشيخ خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ركاز العقارية، على أهمية معرض سيتي سكيب العالمي كمنصة تجمع المهتمين والمتخصصين في القطاع العقاري من جميع أنحاء العالم. وقال: "المعرض يشكل فرصة حقيقية لتأسيس شراكات تساهم في دفع القطاع العقاري، الذي يُعدّ من الركائز الاقتصادية الرئيسية داخل المملكة".
وأضاف: "كجزء من خطتها التوسعية، تحرص ركاز العقارية على المشاركة الفعالة في كافة الأحداث العقارية الكبرى، ليس فقط لتبادل الخبرات، بل أيضًا لاستعراض تجربتها ومسيرتها المتميزة في القطاع أمام المستثمرين والشركاء من مشاريعها الرائدة التي تلبي احتياجات المواطنين في المملكة وتعزز من تجربتهم الحياتية.".
وأوضح: "تؤمن الشركة بأن تطوير القطاع العقاري يتجاوز المشاريع المنفذة، ليشمل بناء علاقات قوية وتبادل المعرفة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ويعزز من مكانة السوق العقاري السعودي عالميًا وتلتزم ركاز بابتكار حلول عقارية وبناء مجتمعات متكاملة ومستدامة تخدم احتياجات المجتمع السعودي، وتسهم في النمو والتطور الاقتصادي للمملكة."
جدير بالذكر تملك شركة ركاز محفظة غنية ومتنوعة من المشاريع السكنية واللوجستية والتجارية والترفيهية، والتي تؤكد رؤى الشركة التي تواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن خططها الطموحة وفق رؤية 2030. وقد احتلت الشركة موقعًا فريدًا ومتميزًا على مستوى المنطقة، بفضل انجاز العديد من المشاريع العمرانية والعقارية المتفردة بمواقعها الحيوية، وخدماتها الراقية التي تعزز من جودة الحياة فيها. وتسعى الشركة دائمًا إلى ابتكار منتجات استثمارية وعقارية مبتكرة، تتميز بالاستدامة والإبداع، تأكيدًا لأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية المواكبة لرؤية المملكة 2030.