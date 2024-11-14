"ركاز العقارية" تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي وتوقع اتفاقيات في مجالات الضيافة بنحو 440 مليون ريال

جدير بالذكر تملك شركة ركاز محفظة غنية ومتنوعة من المشاريع السكنية واللوجستية والتجارية والترفيهية، والتي تؤكد رؤى الشركة التي تواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن خططها الطموحة وفق رؤية 2030. وقد احتلت الشركة موقعًا فريدًا ومتميزًا على مستوى المنطقة، بفضل انجاز العديد من المشاريع العمرانية والعقارية المتفردة بمواقعها الحيوية، وخدماتها الراقية التي تعزز من جودة الحياة فيها. وتسعى الشركة دائمًا إلى ابتكار منتجات استثمارية وعقارية مبتكرة، تتميز بالاستدامة والإبداع، تأكيدًا لأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية المواكبة لرؤية المملكة 2030.