فيديو.. كيف يحرص الحائليون على "التبعان" وطريقة طبخها وتناولها؟

ويتم تقديم تلك الأجزاء التي تسمى "التبعان" في وجبة بعد انتهاء جدول ترتيب الأضاحي لدى العوائل، وعادة ما تبدأ من اليوم الثالث، حيث يتم جمع المتبقي من الرؤوس والكوارع والكرش، وحمسه أو طبخه – بحسب كل عائلة- ومن ثم تقديمه كإحدى الوجبات الثلاثة في اليوم، إلا أن الإفطار يعد من أكثر الأوقات المناسبة لتقديمها.