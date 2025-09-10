في عسير وجازان.. إحباط محاولتَيْ تهريب 73 كجم من القات المخدر والقبض على 4 مخالفين

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، والدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان، القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بعد تورطهم في محاولتين منفصلتين لتهريب كميات من نبات القات المخدر.
ففي محافظة الفرشة بمنطقة عسير، ضبطت دوريات الأفواج الأمنية مخالفين اثنين بحوزتهما (33) كيلوجرامًا من القات المخدر، وتم إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا إلى جهة الاختصاص.
وفي قطاع الدائر بمنطقة جازان، قبضت دوريات حرس الحدود على مخالفين اثنين آخرين بحوزتهما (40) كيلوجرامًا من القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.
وأكدت أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون أي مسؤولية على المبلّغ.