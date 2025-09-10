في عسير وجازان.. إحباط محاولتَيْ تهريب 73 كجم من القات المخدر والقبض على 4 مخالفين

وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.