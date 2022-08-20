شاهد.. جمال الأجواء في "جبال آل يحيى" بجازان

اكتست "جبال آل يحيى" على الحدود الجنوبية بمنطقة جازان؛ باللون الأخضر، بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وازدانت "جبال آل يحيى" بروعة الطبيعة البِكر وجمال الأجواء، حيث لا يكاد يفارق الضباب قممها ذات الإطلالات الفاتنة.
وارتسمت صور جمالية بديعة في مدرجاتها بعد هطولات الأمطار.
وتاريخيًا وبحسب مختصين؛ فإن "آل يحيى" تضم مواقع أثرية قديمة، كالحصون والقلاع، الذي يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل 4000 عام.
ورغم جمال الطبيعة والأجواء؛ إلا أن "جبال آل يحيى" ما زالت بحاجة إلى الكثير من الخدمات، لتلبي حاجة سكان تلك الجبال.