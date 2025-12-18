"قرية كاف" شاهد أثري داخل "محمية الملك سلمان" بالجوف

وتقع "قرية كاف" في محافظة القريات بمنطقة الجوف، على بُعد يقارب 27 كم من التجمع السكاني، وتشتهر بكثرة مزارع النخيل، وبيوتها الطينية المتلاصقة، كما تضم مسجدًا قديمًا مبنيًا من الحجارة، ومدرسة مبنية أيضًا من الحجارة، بالطراز المعماري الإسلامي القديم.