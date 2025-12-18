"قرية كاف" شاهد أثري داخل "محمية الملك سلمان" بالجوف

تحتضن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في منطقة الجوف "قرية كاف"، بوصفها أحد أهم وأبرز الشواهد الأثرية والتاريخية داخل نطاق المحمية.
وتقع "قرية كاف" في محافظة القريات بمنطقة الجوف، على بُعد يقارب 27 كم من التجمع السكاني، وتشتهر بكثرة مزارع النخيل، وبيوتها الطينية المتلاصقة، كما تضم مسجدًا قديمًا مبنيًا من الحجارة، ومدرسة مبنية أيضًا من الحجارة، بالطراز المعماري الإسلامي القديم.
ونشرت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية صورًا لـ"قرية كاف"، التي بقيت أطلالها صامدة لعقود طويلة، لتحكي للأجيال قصصًا من تاريخ نشأتها وجمال طبيعتها الخلابة.