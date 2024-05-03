"درع الوقاية 4".. تنفيذ مناورات التمرين السعودي - الأمريكي المشترك بالظهران

نفّذت قيادة المنطقة الشرقية بالظهران، مناورات التمرين السعودي - الأمريكي المشترك "درع الوقاية 4"، بمشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية والقيادة المركزية الوسطى الأمريكية، وعدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية ممثلة في الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.