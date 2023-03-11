"السديس": يوم العلم يعزِّز ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانته

وقال: تحديد يومٍ للعلم يعدّ تجسيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة، موضحًا أن إقرار "يوم العلم" جاء للاحتفاء بالعلم الوطني بوصفه عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.