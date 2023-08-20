"تجربة المملكة الرائدة" في إطلاق G20 للمبادرة العالمية للصحة الرقمية GIDH

وقدّم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في كلمته خلال إطلاق المبادرة، شكره للرئاسة الهندية في استمرار العمل على موضوعات الصحة الرقمية، والتي بدأت خلال رئاسة المملكة في العام 2020، حيث تأتي مشاركة "الجلاجل" في إطلاق المبادرة بدعوة من الرئاسة الهندية للحديث عن التحول الرقمي الصحي، والذكاء الاصطناعي الذي تشهده المملكة، ومنها مستشفى صحة الافتراضي، وتجربة المملكة النوعية في هذا المجال.