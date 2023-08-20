"تجربة المملكة الرائدة" في إطلاق G20 للمبادرة العالمية للصحة الرقمية GIDH

أطلق وزراء الصحة في اجتماع دول مجموعة العشرين، أمس، المبادرة العالمية في مجال الصحة الرقمية (GIDH)؛ وذلك خلال الاجتماع المنعقد في دولة الهند بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتسعى منظمة الصحة العالمية من خلال هذه المبادرة لدعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية للصحة الرقمية 2020-2025، لتسهم في توحيد المعايير وأفضل الممارسات العالمية والموارد لتسريع تحول نظام الصحة الرقمي، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
وقدّم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في كلمته خلال إطلاق المبادرة، شكره للرئاسة الهندية في استمرار العمل على موضوعات الصحة الرقمية، والتي بدأت خلال رئاسة المملكة في العام 2020، حيث تأتي مشاركة "الجلاجل" في إطلاق المبادرة بدعوة من الرئاسة الهندية للحديث عن التحول الرقمي الصحي، والذكاء الاصطناعي الذي تشهده المملكة، ومنها مستشفى صحة الافتراضي، وتجربة المملكة النوعية في هذا المجال.
من جانبه، قدّم رئيس المنظمة الدكتور تيدروس، شكره لدول مجموعة العشرين، ورئاسة الهند للمجموعة ودعم دور منظمة الصحة العالمية الفني في هذا المجال، ودعم إنشاء شبكة GIDH الجديدة.
وقال وزير الصحة الهندي الدكتور مانسوك ماندافيا: "كان اليوم يومًا تاريخيًا في تاريخ مجموعة العشرين للعمل الصحي، حيث لم تعترف دول مجموعة العشرين فقط بأهمية هذا المجال، بل عملت مجتمعة نحو إطلاقه".
يُذكر أنه تم خلال المبادرة عرض تقرير البنك الدولي، والذي سلّط الضوء على أن التقنية والبيانات جزء أساسي من الحياة اليومية، وأن أنظمة الرعاية الصحية تواجه مطالب متزايدة بتقديم خدمات جديدة لتصل إلى كل فرد في كل مكان.