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تعرَّف على كميات الأمطار المسجّلة في 5 مناطق بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تراوحت بين 0.2 و10.4 مم حسب التقارير الواردة من محطات المركز
تعرَّف على كميات الأمطار المسجّلة في 5 مناطق بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من مناطق: الرياض والقصيم وعسير وحائل والشرقية.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بتلك المناطق، سجلت أربع محطات بالرياض كميات أمطار تراوحت بين 0.2 مم و5.2 مم، فيما سجّلت ثلاث محطات بالقصيم كميات بين 0.2 و8.6 مم.

وفي منطقة عسير، سجّلت محطتان 1.4 و10.4 مم، فيما سجّلت حائل في محطتين أيضاً 0.4 مم، بالكمية نفسها.

وأضاف "الأرصاد"، أن محطات منطقة الشرقية الأربع، سجّلت كميات أمطار بين 3.4 مم و5.8 مم.

المركز الوطني للأرصاد
الأمطار

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