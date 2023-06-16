المقصودي لـ"سبق": "نظام المعاملات المدنيّة" يؤكّد حفظ حقوق الإنسان وحرص القيادة على العدل

وقال: "إن الاهتمام بوضع حقوق الإنسان وتطبيق مبدأ الشرعية المدنية والجزائية في بلادنا من قبل المهتمين في الحكومة ومن رجال القانون والفقهاء؛ أمر جادّ ومستمرّ بهدف الوصول لوضوح القوانين والإجراءات وتجديدها في كافة المجالات القانونية، والتي هي هاجس كافة أفراد المجتمع؛ حيث إن الهدف الجوهري من وضوح القوانين ووضعها في نصوص واضحة ومدونات؛ هو صيانة وحماية جملة الحقوق التي تعترف بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للإنسان من حيث كونه إنسانًا؛ فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص، وحرم المجني عليه من حقه في الانتقام الفردي، أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين، وهو التزام ليس للدولة الوفاء به إذا لم تعمل على إعطاء الحقوق المقررة قانونًا للأفراد له الفاعلية والنفاذ عملًا وليس بمجرد صياغة القوانين دون تطبيق على أرض الواقع، وإن مبدأ الشرعية القانونية أصبح دوليًّا بالنصّ عليه في كافة الاتفاقيات الدولية، وقبلها في شريعتنا الإسلامية؛ لأنها ملزمة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما أنه لضمان تطبيق مضمون مبدأ الشرعية في المجال المدني والتجاري ومجال التجريم والعقاب ونتائجه في المملكة؛ فإن الأمر يقتضي لإكمال العمل الإجرائي والموضوعي المبدع المتجدد أن يتم التفكير والعمل لإصدار قانون عقوبات موضوعي يوافق واقعنا؛ وذلك لكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك عند المسبق بما هو مباح من الأفعال وما هو محظور عليهم، وبذلك يمارسون حقوقهم وحرياتهم دون خوف أو رهبة، كما أن المبدأ يحقّق المصلحة العامة؛ لأنه يؤدي إلى وحدة الأحكام الجنائية وتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، كما أنه يعدّ ضمانة للمجرمين؛ إذ يمنع تعسف القاضي من إنزال عقوبة أشدّ من العقوبة المقررة وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما سيتم في القريب؛ كما أشار لذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، وذلك بإصدار قانون العقوبات المرتقب".