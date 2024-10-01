"زود" تطلق تجربة تسوق إلكتروني عالمية بـ "أيادٍ سعودية" بشراكة إستراتيجية مع عمالقة التجارة الإلكترونية

أطلقت شركة (زود) السعودية موقعها وتطبيقها المتكامل للتسوق الإلكتروني (ZODE.sa) الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المتسوقين في المملكة العربية السعودية وخدمتهم، بما ينعكس على إطارها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الرقمي، من خلال المساهمة الفاعلة في نمو قطاع التجزئة بنسبة 80% ضمن مجال التجارة الإلكترونية، ورفع نسب المدفوعات عبر الإنترنت إلى 70% في عام 2030.