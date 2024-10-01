"زود" تطلق تجربة تسوق إلكتروني عالمية بـ "أيادٍ سعودية" بشراكة إستراتيجية مع عمالقة التجارة الإلكترونية

أطلقت شركة (زود) السعودية موقعها وتطبيقها المتكامل للتسوق الإلكتروني (ZODE.sa) الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المتسوقين في المملكة العربية السعودية وخدمتهم، بما ينعكس على إطارها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الرقمي، من خلال المساهمة الفاعلة في نمو قطاع التجزئة بنسبة 80% ضمن مجال التجارة الإلكترونية، ورفع نسب المدفوعات عبر الإنترنت إلى 70% في عام 2030.
تعمل شركة (زود) لعرض كل المنتجات والسلع العصرية، بأفضل التقنيات الدولية المتقدمة، لتقديم خدماتها للمتسوقين في المملكة ورفع مستوى تجربتهم التسويقية، من خلال الشراكات الاستراتيجية النوعية التي أبرمتها لدعم موقعها وتطبيقها التسويقي الرقمي، مع عمالقة التجارة الإلكترونية العالمية، مثل: جينغ دونغ (JD.com) و"هواوي" الرائدة في التكنولوجيا؛ لإتاحة الفرصة أمام عملائها للحصول على أفضل الحلول التكنولوجية، وأعلى مستوى من تجربة التسوق الإلكتروني المتطورة؛ بما يضمن لهم تجربة سهلة ومتكاملة.
كما تتعاون شركة (زود) مع كل الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية؛ وذلك لأهمية السوق السعودي المتصاعد على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتقديم أفضل الحلول والخدمات للمستهلكين وتوفير كافة احتياجاتهم التسويقية بمعايير جودة عالمية متقدمة، عبر توفير الحلول المبتكرة لإثراء تجربة تسوقهم الإلكترونية.
يُذكر أن شركة (زود) تسعى لتصبح العلامة التجارية الأولى في مجال التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة بأيادٍ وعقول سعودية، من خلال الفكر المبتكر والاهتمام بتجربة العميل ورضاه، وتلبية احتياجاته، بما يلائم القيم والثقافة المحلية في المملكة العربية السعودية.