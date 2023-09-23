استعدادات مكثّفة.. "تعليم صبيا" تحتفي باليوم الوطني في "1250" مدرسة لمدة 4 أيام

كثّفت إدارةُ تعليم صبيا استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ حيث سيبدأ تنفيذ الفعاليات المركزية ابتداء من الاثنين القادم ٢٥ سبتمبر، وحتى يوم الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣م في "1250" مدرسة تابعة لخمسة مكاتب بالمحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليميًّا، ولمدة أربعة أيام.
وأكّدت اللجنة المركزية للاحتفال باليوم الوطني برئاسة مدير التعليم عثمان بن محمد مسملي، على أهمية الاحتفاء باليوم الوطني؛ لما يعزّزه في الطلبة ومنسوبي التعليم من قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، وأن تتضمّن كافة البرامج المنفّذة لهذه المناسبة "هوية اليوم الوطني" المعتمدة من الجهات المعنية وفق الإطار المنظم لذلك، وضرورة توزيع الفعاليات والجهود على مكاتب التعليم والمدارس والتنسيق مع محافظي المحافظات لمشاركة الطلاب والطالبات فرحة اليوم الوطني، وأهمية إخراج الاحتفال بالشكل اللائق، والرفع بخطط الفعاليات المقترحة للاحتفال، ومتابعة تنفيذها من اللجنة المركزية.
وأفاد متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، بأن الإدارة أكملت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، عبر العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأشار الحازمي إلى أن الاحتفاء يتضمَّن قافلة العلم السعودي إحدى فعاليات اليوم الوطني، التي تجوب محافظات تعليم صبيا؛ لنشر ثقافة العلم السعودي بهدف توعية أفراد المجتمع بالعلم السعودي ومعانيه، إضافة لفعاليات "حارة أجدادي" و"دون حدك يا وطن" و"جزر وطن"، واحتفالات مدارس مكاتب التعليم التي يشارك في فعالياتها أولياء الأمور والأسر، وفعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، ومعارض تراثية ومراسم حرة، وجداريات وطنية، وحفل رئيسي لإدارة التعليم يحوي أفلامًا وأوبريتًا تاريخيًّا يبرز جهود المؤسس ويجسد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين وولي عهده، إضافة إلى تجهيز مبنى الإدارة باللوحات الوطنية والإضاءات الخضراء ابتهاجًا بهذه المناسبة.