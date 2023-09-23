استعدادات مكثّفة.. "تعليم صبيا" تحتفي باليوم الوطني في "1250" مدرسة لمدة 4 أيام

وأشار الحازمي إلى أن الاحتفاء يتضمَّن قافلة العلم السعودي إحدى فعاليات اليوم الوطني، التي تجوب محافظات تعليم صبيا؛ لنشر ثقافة العلم السعودي بهدف توعية أفراد المجتمع بالعلم السعودي ومعانيه، إضافة لفعاليات "حارة أجدادي" و"دون حدك يا وطن" و"جزر وطن"، واحتفالات مدارس مكاتب التعليم التي يشارك في فعالياتها أولياء الأمور والأسر، وفعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، ومعارض تراثية ومراسم حرة، وجداريات وطنية، وحفل رئيسي لإدارة التعليم يحوي أفلامًا وأوبريتًا تاريخيًّا يبرز جهود المؤسس ويجسد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين وولي عهده، إضافة إلى تجهيز مبنى الإدارة باللوحات الوطنية والإضاءات الخضراء ابتهاجًا بهذه المناسبة.