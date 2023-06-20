تستهدف المهندسين السعوديين.. "SAMI" تعلن افتتاح مدرسة تدريب أطقم مشروع السروات

أعلنت "SAMI" الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، افتتاح مدرسة تدريب أطقم مشروع السروات ومعامل الاختبار والتطوير الأرضي LBTS وهو إنجاز مهم ضمن مشروع السروات.
وأضافت، أنه من خلال هذا التدشين ستتعاون إحدى شركاتها التابعة شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية مع #القوات_البحرية_الملكية_السعودية في استخدام قدرات هذه الأنظمة المتطورة في تدريب طواقم السفن وتعزيز جاهزيتهم، مما يؤكد عزمها على تحقيق وعد توطين الصناعات الدفاعية خدمة لقواتنا المسلحة.
وتحتوي مدرسة تدريب الأطقم على المعدات المطابقة لما هو مركب على متن السفينة، إضافة إلى محاكيات المعدات الرئيسة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب طواقم الكورفيت.
وتستهدف المدرسة المهندسين والمهندسات السعوديين.