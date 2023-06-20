تستهدف المهندسين السعوديين.. "SAMI" تعلن افتتاح مدرسة تدريب أطقم مشروع السروات

وأضافت، أنه من خلال هذا التدشين ستتعاون إحدى شركاتها التابعة شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية مع #القوات_البحرية_الملكية_السعودية في استخدام قدرات هذه الأنظمة المتطورة في تدريب طواقم السفن وتعزيز جاهزيتهم، مما يؤكد عزمها على تحقيق وعد توطين الصناعات الدفاعية خدمة لقواتنا المسلحة.