"آل طاوي" يرفع التهنئة لخادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة "يوم التأسيس"

وصرّح عضو مجلس الشورى آل طاوي، بأن تلك المناسبة وهذه الذكرى الخالدة والعزيزة لها مكانة خاصة في القلوب وعمقًا متجذرًا في النفوس، وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن، والجميع يرفل في رغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يرفرف على ربوع هذه البلاد الطيبة المباركة.