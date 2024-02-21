"آل طاوي" يرفع التهنئة لخادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة "يوم التأسيس"

رفع عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي، أسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس؛ معربًا عن تمنياته للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.
وبيّن "آل طاوي" أن هذا اليوم مناسبة وطنية للاحتفاء بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون؛ حيث أسس كيانًا سياسيًّا يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار، وفي هذا اليوم أصبحت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى.
وصرّح عضو مجلس الشورى آل طاوي، بأن تلك المناسبة وهذه الذكرى الخالدة والعزيزة لها مكانة خاصة في القلوب وعمقًا متجذرًا في النفوس، وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن، والجميع يرفل في رغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يرفرف على ربوع هذه البلاد الطيبة المباركة.
ولفت إلى أن هذه المناسبة هي تخليد لماضٍ عريق وضع لبناته الأولى الإمام محمد بن سعود؛ ليغدو مستقبلًا لدولة عظيمة انتهى بها المقام بعد حوالى ٣٠٠ سنة في مصاف دول العالم المتقدمة في جميع المجالات وعلى اختلافها وذات تأثير عالمي في المجال السياسي والاقتصادي على مستوى العالم قاطبة.
وقال: "إن يوم التأسيس معانقة للتاريخ واستذكار لملحمة توحيد الوطن على رسالة التوحيد الخالدة وهو فخر واعتزاز بمنجزات المملكة العربية السعودية وتطورها في مختلف الميادين.
وأضاف آل طاوي: "إن هذه المناسبة غالية وعزيزة في قلوب أبناء الوطن، وستتوالى السنين وتتوالى الاحتفالات بهذا اليوم وقلوبنا قبل ألسنتنا تلهج بالدعاء لكل من حقق لنا الأمن والأمان بعد فضل الله عز وجل.
واختتم "آل طاوي" بالدعاء إلى العلي القدير أن يحفظ حكام هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن تكون نبراسًا في التقدم والتطور يُحتذى بها على جميع مستوى العالم، وأن يُديم على أبنائها الأوفياء ومقيميها الشرفاء الصحة والسلامة، وأن يجعل أيامنا فرحًا بين أحضان هذا الوطن الكريم.