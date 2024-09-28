محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على 6 مقيمين بجدة لترويجهم "الشبو"

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تقبض على 6 مقيمين بجدة لترويجهم "الشبو"
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم (1.7) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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