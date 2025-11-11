"بيئة عفيف": الناقة نفقَت داخل المسلخ.. ومخالفات على المنشأة

أكّد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عفيف، أن الناقة التي ظهرت في المقطع المتداول – والذي نشرت "سبق" تفاصيله سابقًا – قد نفقَت داخل المسلخ قبل الذبح، مشيرًا إلى أنه تم رصد مخالفات على المنشأة واتُّخذت بحقها الإجراءات النظامية.