"بيئة عفيف": الناقة نفقَت داخل المسلخ.. ومخالفات على المنشأة

أكّد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عفيف، أن الناقة التي ظهرت في المقطع المتداول – والذي نشرت "سبق" تفاصيله سابقًا – قد نفقَت داخل المسلخ قبل الذبح، مشيرًا إلى أنه تم رصد مخالفات على المنشأة واتُّخذت بحقها الإجراءات النظامية.
وأوضح المكتب في بيان توضيحي تعقيبًا على ما نُشر في صحيفة "سبق" بتاريخ 9 نوفمبر 2025 بعنوان: شاحنة تسحب ناقة نافقة تثير الجدل أمام مسلخ عفيف، أن لجنة ميدانية باشرت الموقع فور تداول الخبر، وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة بالتنسيق مع شرطة محافظة عفيف.
وأظهرت التحقيقات أن الجمل نفق داخل المسلخ بعد أن رفض المختصون ذبحه، خلافًا لما ورد في بعض المعلومات المتداولة، وأن المشغّل لم يلتزم بالإجراءات الصحية في عملية التخلص منه.
وشدّد المكتب على أنه تم تسجيل عدد من المخالفات على المنشأة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حرصًا على سلامة اللحوم وصحة المستهلكين.
كما دعا المكتب المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات صحية عبر الرقم الموحد للبلاغات (939).