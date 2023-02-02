بعد إطلاقها بجدة اليوم.. الرميح: الحافلة الكهربائية في الرياض مارس القادم

كشف رئيس هيئة النقل رميح الرميح، أنه سيتم إطلاق الحافلة الكهربائية في الرياض، في شهر مارس، بطاقةٍ نظيفةٍ لتخفيف الازدحامات ومحافظةً على البيئة.
وعاشت جدة اليوم تجربة فريدة من نوعها، عقب تدشين أول حافلة ركاب كهربائية تتميز بالحفاظ على البيئة، وتعمل ببطارية تُمَكنها من قطع 300كم بالشحنة الواحدة وتُوافِق "رؤية 2030".
وستعمل الحافلة على مسارات محددة في الفترة الأولى، كتجربة في إطار ومسار محدد، وتتميز بالحفاظ على البيئة، وأيضًا تسمى صديقة للبيئة، وتعتمد على الطاقة النظيفة (الطاقة البديلة)، وتستطيع قطع 300 كلم عن طريق بطاريتها.
ويتم حاليًا تجربة الحافلة وفق مسارات محددة، ولم يتم تحديد هذه المسارات، ويُتوقع أن تكون عاملًا مساعدًا لتخفيف الزحام في جدة، وستكون هذه التجربة بشكل مبدئي ربما لمدة 3 أو 6 أشهر للاطلاع على نتائجها وفائدتها.