بعد إطلاقها بجدة اليوم.. الرميح: الحافلة الكهربائية في الرياض مارس القادم

ويتم حاليًا تجربة الحافلة وفق مسارات محددة، ولم يتم تحديد هذه المسارات، ويُتوقع أن تكون عاملًا مساعدًا لتخفيف الزحام في جدة، وستكون هذه التجربة بشكل مبدئي ربما لمدة 3 أو 6 أشهر للاطلاع على نتائجها وفائدتها.