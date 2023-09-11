1 من كل 3 لديهم أحد الأعراض.. مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة لمكافحة الاحتراق الوظيفي

وتتضمن الحملة العديد من المكونات المهمة، من بينها عرض مرئي رئيس يستعرض علامات الاحتراق الوظيفي ويقدم نصائح حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، ودليل توعوي يحتوي على محاور مهمة تشمل "اكتشف هل أنت عرضة للاحتراق الوظيفي؟" لمساعدة الموظفين في تقييم حالتهم، و "في أي مرحلة أنت الآن وكيف تتعامل معها؟" لمساعدتهم في تحديد المراحل المختلفة للحرق الوظيفي.