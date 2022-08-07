هكذا سيتم التعامل مع الأحياء العشوائية في مكة.. تتجاوز الـ 100 موقع

وقال "مغربي" في تصريح لـ CNBC عربية إن أكثر من 100 موقع عشوائي في مكة المكرمة، والمواقع العشوائية تختلف؛ منها ما هو عبارة عن مجموعة من المساكن نشأت في ظروف معينة بدون وجود تخطيط لها، وما هو ما يتجاوز الحي السكني.