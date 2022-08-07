هكذا سيتم التعامل مع الأحياء العشوائية في مكة.. تتجاوز الـ 100 موقع

كشف المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أمجد مغربي، عن وجود أكثر من 100 موقع عشوائي في مكة المكرمة.
وقال "مغربي" في تصريح لـ CNBC عربية إن أكثر من 100 موقع عشوائي في مكة المكرمة، والمواقع العشوائية تختلف؛ منها ما هو عبارة عن مجموعة من المساكن نشأت في ظروف معينة بدون وجود تخطيط لها، وما هو ما يتجاوز الحي السكني.
وأضاف: التعامل مع تلك الأحياء سيكون مختلفًا، ولدينا أكثر من 100 حي عشوائي في مكة المكرمة، وطبيعة التعامل معها سيكون مختلفًا وليس بشكل واحد، بل وفق دراسات اجتماعية واقتصادية وإنسانية وأمنية وعمرانية وبيئية، وسيتم وضع الحلول.