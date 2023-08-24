"أمانة جازان": مشروع تطوير الواجهة البحريَّة المقابلة لجامعة جازان سيزيد الفرص الاستثمارية

وتعمل أمانة منطقة جازان، حالياً، على مشروع تطوير الواجهة البحريَّة المقابلة لجامعة جازان، بما يعكس تناغم المكان مع التقدُّم المستدام، وحسن الاستفادة من الموارد الطبيعية والتي تتميز بها المنطقة لتكون وجهةً ومقصداً ومتنفساً للأهالي والزوار والأطفال للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وقضاء الأوقات بالتنزه، حيث يعد المشروع امتدادًا للمشاريع التطويرية التي تقوم بها الأمانة على الواجهات البحرية، لأجل تعزيز أنسنة المدن، المتضمنة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.