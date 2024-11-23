مجموعة stc تحتفي بتخريج 44 شركة ناشئة محلية ودولية عبر مسرعة الأعمال inspireU

كما يوفر البرنامج فرصًا للتعاون التجاري مع منظومة stc، واستثمارات تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي لكل شركة من خلال tali ventures by stc. وقد شملت الدفعة الأولى من البرنامج خمس شركات ناشئة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، التقنية المالية، والخدمات اللوجستية، هذا وأطلقت inspireU مسارات متخصصة هذا العام شملت مجالات التقنية المالية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية. وأثمرت هذه المسارات عن توقيع اتفاقيات تجارية مع مجموعة stc، مما يعكس التزامها المستمر بتطوير برامجها وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي.