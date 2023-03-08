انطلاق المؤتمر العربي الأول للرعاية التلطيفية 15 مارس الجاري

على مدار يومين، ينعقد المؤتمر العربي الأول للرعاية التلطيفية في العناية المركّزة للأطفال، في الفترة ١٥- ١٦ مارس ٢٠٢٣ بقاعة الملك سلمان بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وأوضح د. طارق العايد رئيس شعبة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ورئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر العربي الأول للرعاية التلطيفية للعناية المركزة للأطفال، أن المؤتمر موجّه للممارسين الصحيين من أطباء العناية المركزة وجميع الممارسين الصحيين، وكذلك أطباء الطب التلطيفي والأخصائيين الاجتماعيين وجميع أطياف المجتمع ممن لهم اهتمام في الطب التلطيفي.
وعن أبرز ما سيناقشه المؤتمر، أوضح د.طارق أن المؤتمر سيناقش ١٩ ورقة عمل بالإضافة إلى ٣ ورش عمل عن مفهوم الرعاية التلطيفية لدى الأطفال وكذلك الكبار، والحاجة لها في المملكة العربية السعودية والدول العربية.
وحول المتحدثين في المؤتمر، أفاد د.العايد بأنه سيتم مشاركة ثمانية متحدثين من خارج المملكة؛ منهم ٣ متحدثين بالتعاون مع مستشفى سانت جود الأمريكية لأورام الأطفال، بالإضافة إلى متحدثين من كندا، واليابان وقطر، وكذلك ثمانية عشر متحدثًا من داخل المملكة.
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر مُعتَرَف به من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بواقع ١٤ ساعة تعليمية.