انطلاق المؤتمر العربي الأول للرعاية التلطيفية 15 مارس الجاري

وحول المتحدثين في المؤتمر، أفاد د.العايد بأنه سيتم مشاركة ثمانية متحدثين من خارج المملكة؛ منهم ٣ متحدثين بالتعاون مع مستشفى سانت جود الأمريكية لأورام الأطفال، بالإضافة إلى متحدثين من كندا، واليابان وقطر، وكذلك ثمانية عشر متحدثًا من داخل المملكة.