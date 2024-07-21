تناولت مبيداً فأصابها تسمُّم كيميائي.. تدخُّل طبي في ظلم والطائف ينقذ حياة طفلة

أنقذت العناية الإلهية، ثم الفرق الطبية والاسعافية، في مستشفى ظلم العام ومستشفى الأطفال بتجمُّع الطائف الصحي، طفلة تبلغ من العمر عاماً وسبعة أشهر، بعد تناولها -عن طريق الخطأ- مبيداً حشرياً، حيث تعرَّضت للتسمُّم بمادة الفوسفات العضوي الذي يحتويه المبيد؛ ما عرّضها لالتهابٍ رئوي كيميائي.
وكان "طوارئ" مستشفى ظلم العام قد استقبل الطفلة في حالة فقدان للوعي بسبب صعوبة التنفس، حيث أًجريت لها الإسعافات الأولية وأُعطيت المضادات اللازمة وتمّ تركيب جهاز التنفس الصناعي وتحويلها على وجه السرعة؛ كحالة إنقاذ حياة يرافقها فريق طبي، إلى مستشفى الأطفال بالطائف.
مستشفى الأطفال استقبل الحالة، وأدخلها بشكلٍ فوري لقسم العناية المركزة، حيث كانت تعاني أعراض التسمُّم المتمثلة في صعوبة في التنفس، وأزيز في الصدر بسبب ضيق الشعب الهوائية وزيادة إفرازاتها، وزيادة إفراز اللعاب، والتقيؤ.
أخذت الطفلة العلاج المضاد، وتمّ عمل اللازم لها من فحوصات، حيث اتضح معاناتها من التهاب رئوي كيميائي.
وبفضل الله تعالى، تحسّنت حالة الطفلة، ولله الحمد، وبقيت في العناية المركزة نحو 4 أيام، وتمّ نقلها لقسم التنويم لاستكمال علاجها، ثم غادرت المستشفى بعد استكمال علاجها، وهي بصحة وعافية، ولله الحمد.