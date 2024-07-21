تناولت مبيداً فأصابها تسمُّم كيميائي.. تدخُّل طبي في ظلم والطائف ينقذ حياة طفلة

أنقذت العناية الإلهية، ثم الفرق الطبية والاسعافية، في مستشفى ظلم العام ومستشفى الأطفال بتجمُّع الطائف الصحي، طفلة تبلغ من العمر عاماً وسبعة أشهر، بعد تناولها -عن طريق الخطأ- مبيداً حشرياً، حيث تعرَّضت للتسمُّم بمادة الفوسفات العضوي الذي يحتويه المبيد؛ ما عرّضها لالتهابٍ رئوي كيميائي.