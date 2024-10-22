ثقافات الفلبين تنتثر على أرض حديقة السويدي

وأدت الفِرق عرضًا متميزًا، يمزج بين الألحان التقليدية والحركات السلسة، التي تعكس التناغم بين الإنسان والطبيعة في الثقافة الفلبينية. كما أضافت العروض الموسيقية، التي شملت عزفًا على الآلات الموسيقية التقليدية، مثل "الكونغاهان" و"الطبول"، بُعدًا آخر للتجربة؛ إذ كانت الأنغام الفلبينية تتناغم مع الأجواء الاحتفالية؛ لتخلق مشهدًا استثنائيًّا، جمع بين الأصالة والمعاصرة.