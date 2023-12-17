ممثلو غرف التجارة في الدول الإسلامية يجتمعون في الدوحة لتمكين القطاع الخاص

بدوره استهلّ، نائب رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، كلمته الافتتاحية مرحِبًا بالحضور الكرام في الدوحة، ومعربًا عن تقديره لمساعي الغرفة الإسلامية وجهودها الرامية إلى تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتسخير الفرص والإمكانات المتاحة للنهوض بمعدلات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي وتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد على استعداد دولة قطر لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود.