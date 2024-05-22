حتى لا تدفعها 4 أضعاف فاتورة الشتاء.. "العمار": 6 نصائح ستخفض فاتورة الكهرباء صيفًا

ويرفض "العمار" مصطلح خفض استهلاك الكهرباء بإيقاف بعض الأجهزة، ويفضل استهلاك الكهرباء بحكمة، ويقول: "يمثل موسم الصيف مصدر إزعاج للمستهلك؛ لتعاظم الاستهلاك الكهربائي إذا لم يتبع تدابير كفاءة الطاقة؛ ومنها تطبيق العزل واعتماد تركيب وحدات التكييف ذات الكفاءة العالية التي نصت عليها المواصفات القياسية السعودية. وقد يتفاجأ المستهلك بأول فاتورة صيفية أعلى من مثيلتها الشتوية بثلاث أو أربع مرات على الأقل، وتبدأ معاناة المستهلك واضطراب سلوكه؛ الأمر الذي قد يجعله يفكر مليًّا في تقليل استهلاكه؛ ما يؤثر في نمط معيشته وعائلته، وهذا ليس هو المقصود، وإنما أن يكون الاستهلاك بحكمة. إن القليل من الحذر يمكننا من الحفاظ على الطاقة الكهربائية دون الكثير من المعاناة، وأن استهلاك الكهرباء بشيء من العقلانية سيقلّل من تكاليف الفواتير".