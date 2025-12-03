الديوان العام للمحاسبة يحصد جائزة المراجعة الداخلية لعام 2025

تُوّج الديوان العام للمحاسبة بجائزة المراجعة الداخلية لعام 2025، التي تقدمها الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، وذلك تقديرًا لتميّز إدارة المراجعة الداخلية بالديوان في تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية في مجال المراجعة والحوكمة.
جاء الإعلان عن الجائزة خلال المؤتمر السنوي للمراجعة الداخلية 2025 الذي تنظمه الهيئة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، وسط مشاركة واسعة من المختصين وصناع القرار في مجال المراجعة والرقابة.
وأكدت الدكتورة صيتة بنت منديل المنديل، المشرفة العامة على المراجعة الداخلية والأداء المهني بالديوان، أن الجائزة تمثل تتويجًا لجهود عام كامل من التطوير والالتزام بأعلى معايير الجودة المهنية، مشيرة إلى أن الفوز سيكون دافعًا لمواصلة التميز ورفع كفاءة الأداء.
أهداف الجائزة
وتهدف جائزة المراجعة الداخلية إلى تعزيز الاحترافية المؤسسية، وتشجيع ثقافة المراجعة ضمن منظومة الحوكمة، وتكريم الجهات التي تظهر تميزًا ملحوظًا في تطوير أدوات الرقابة الداخلية. وتُشرف على الجائزة لجنة محايدة تعتمد على معايير دقيقة لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين.
دعم اتخاذ القرار
يُذكر أن إدارة المراجعة الداخلية في الديوان تلعب دورًا محوريًا في تحسين كفاءة العمل المؤسسي ودعم اتخاذ القرار عبر آليات مراجعة متقدمة تواكب تطورات المهنة عالميًا، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الأداء والحوكمة في القطاع العام.