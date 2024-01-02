شيخ قبيلة الدماشقة يشكر المملكة على جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن، مطلق بن سالم الأزيمع، بمكتبه في قيادة القوات المشتركة، اليوم، شيخ قبيلة الدماشقة، الشيخ ناصر بن علي العوشان، الذي رفع الشكر والتقدير للمملكة على جهودها الصادقة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعمها الدائم وغير المحدود للحكومة اليمنية.