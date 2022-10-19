"الإسلامية" تعلن بدء التقديم لبرنامج الإمامة في الخارج وهذه هي الشروط

وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين: أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، وأن يحمل مؤهلًا علميًّا شرعيًّا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا تلاوةً وتجويدًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا، وإذا كان إمامًا راتبًا لأحد المساجد أو خطيبًا لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره، وموافقة جهته على ذلك.