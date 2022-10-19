"الإسلامية" تعلن بدء التقديم لبرنامج الإمامة في الخارج وهذه هي الشروط

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ضمن برامجها المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بالمسلمين في شهر رمضان المبارك، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب.
ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بالطلب عن طريق الرابط الإلكتروني: https://sys.moia.gov.sa/imama، علمًا بأن التقديم سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الخميس 24/ 3/ 1444هـ الموافق 20/ 10/ 2022م، وآخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 9/ 4/ 1444هـ الموافق 3/ 11/ 2022م.
وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين: أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، وأن يحمل مؤهلًا علميًّا شرعيًّا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا تلاوةً وتجويدًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا، وإذا كان إمامًا راتبًا لأحد المساجد أو خطيبًا لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره، وموافقة جهته على ذلك.
وأوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في المرشح: ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وتتم تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.
يذكر أن برنامج الإمامة برمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنويًّا بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، بإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم، تماشيًا مع مكانة المملكة في العالم الإسلامي.