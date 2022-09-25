بالعرضة والأهازيج الوطنية.. شاهد "مطارات جدة" تحتفي مع منسوبيها باليوم الوطني

يذكر أن مطارات جدة احتفلت على مدى الثلاثة أيام الماضية باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتم الاحتفال مع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة، وتزينت لوحات المطار بعبارة "وطن التراحيب"، بالإضافة إلى إقامة العرضة السعودية على عدة فترات داخل صالات المطار، وتوفير تقنية "رقمية" تسمح للمسافرين بالتقاط صورهم ومشاركتها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.