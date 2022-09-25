بالعرضة والأهازيج الوطنية.. شاهد "مطارات جدة" تحتفي مع منسوبيها باليوم الوطني

أقامت شركة مطارات جدة اليوم احتفالاً باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، ومنسوبي الشركة.
وشهد الاحتفال توزيع الشوكولاتة والورود وترديد الأهازيج الوطنية، بالإضافة إلى إقامة العرضة السعودية التي شارك فيها الموظفون، تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة الوطنية السعيدة.
من جهته رفع أبوعباة خلال كلمته بهذه المناسبة باسمه وباسم منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني وأصدق معاني التبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم العز والرخاء والأمن والأمان على وطنا الغالي.
يذكر أن مطارات جدة احتفلت على مدى الثلاثة أيام الماضية باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتم الاحتفال مع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة، وتزينت لوحات المطار بعبارة "وطن التراحيب"، بالإضافة إلى إقامة العرضة السعودية على عدة فترات داخل صالات المطار، وتوفير تقنية "رقمية" تسمح للمسافرين بالتقاط صورهم ومشاركتها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.