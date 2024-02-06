"الداخلية" تسلط الضوء على خدمة "أبشر سفر" في معرض الدفاع العالمي

استعرضت وزارة الداخلية خدمة "أبشر سفر" المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتستند إلى تقنيات حديثة للتحقق من السمات الحيوية والتحقق المكاني من خلال تطبيق نفاذ وبوابات آلية تفتح بناء على البيانات المسجلة في الخدمة، وذلك ضمن جناح الوزارة المشارك في "معرض الدفاع العالمي 2024" الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 4 - 8 فبراير بالرياض.