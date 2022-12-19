"عبدالعزيز بن سلمان" يستعرض جهود السعودية في مجال تقنيات الطاقة النظيفة

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض أمس، اجتماعًا مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة ديفيد ماك اليستر.