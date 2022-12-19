"عبدالعزيز بن سلمان" يستعرض جهود السعودية في مجال تقنيات الطاقة النظيفة

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض أمس، اجتماعًا مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة ديفيد ماك اليستر.
وجرى خلال الاجتماع عرض جهود السعودية في مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة؛ وذلك ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
واستعرض الاجتماع جهود السعودية في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون، واستخدامه، وتدويره، وتخزينه.. ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى سعيها لتكون أكبر مصدر للهيدروجين النظيف في العالم.
وأشار سموه في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبَين، المُصدِّرين في الشرق الأوسط والمستهلكين في أوروبا؛ للدفع بتعزيز هذه الجهود.
واطلع الوفد على ما تبذله السعودية لدعم وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة؛ للوصول لأنظمة ذات كفاءة عالية، دون تحيُّز أو تمييز ضد أي من مصادرها.