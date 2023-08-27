الصواعق تضرب حظيرة بـ"عارضة جازان" وتقتل بقرتَيْن.. ومختص يُحذِّر المواطنين

تتعرَّض الأجزاء الشرقية الجبلية من "جازان" خلال هذه الفترة من العام لموجة أمطار غزيرة، وصواعق رعدية شديدة الخطورة؛ إذ ضربت اليوم حظيرة بإحدى القرى بمحافظة العارضة؛ ما أدى لمقتل بقرتين، فيما دعا مختص في علوم المناخ المواطنين لضرورة عدم الخروج من المنازل عند الصواعق الرعدية، مشيرًا إلى أن المنازل والسيارات تكون أكثر أمانًا من غيرها.