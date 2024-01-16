"سميرة بنت عبدالله" تؤكد أهمية التدخل في علاج حالات التوحد لدى الأطفال من سن مبكرة

وأشارت الأميرة سميرة الفرحان إلى أن الجمعية السعودية للفصام التي ترأسها تعد أول جمعية في الشرق الأوسط حيث بلغ إجمالي المستفيدين مع أسرهم أكثر من 5700 مستفيد، وبينت أن الفصام مختلف تماماً عن التوحد وذكرت بأن الإحصائية العالمية تشير إلى أن كل 36 شخصاً هناك مصاب بالتوحد.