برعاية نائب وزير "البيئة".. انطلاق مؤتمر "مستقبل التقنيات الحيوية البيطرية" غداً بمشاركة خبراء ومختصين من 25 دولة

برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، تنطلق يوم غد الثلاثاء في العاصمة الرياض اعمال مؤتمر مستقبل التقنيات الحيوية البيطرية، الذي ينظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، بوصفه المؤتمر الاول من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الاوسط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من 25 دولة، الى جانب عدد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التقنية الحيوية والثروة الحيوانية، وذلك خلال الفترة من 2 الى 3 ديسمبر 2025م في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض.
ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن الجهود التي يقودها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية لتحديث القطاع ورفع كفاءته التشغيلية والتقنية، وتعزيز جاهزيته في مواجهة التحديات الصحية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع ورفع موثوقية سلاسل الامداد الغذائية، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الامن الغذائي والصحي وتنمية القطاعات الواعدة.
ويشارك في المؤتمر عدد من اصحاب المعالي والخبراء من داخل المملكة وخارجها، ويتضمن جلسة حوارية رفيعة المستوى تناقش مسارات تطوير قطاع التقنيات الحيوية البيطرية، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وفرص الشراكات الدولية، وتمكين القطاع الخاص من الاسهام في بناء منظومة حيوية متقدمة.
ويناقش المؤتمر محاور متخصصة تشمل تطوير منظومة صحة الثروة الحيوانية، من خلال تطوير اللقاحات البيطرية، وتطوير المشخصات لمسببات الامراض، وتوظيف وتعزيز وسائل البحث والابتكار للحد من المخاطر الوبائية.
ويستهدف المؤتمر دعم توجه المملكة نحو بناء قاعدة متقدمة في مجال التقنيات الحيوية البيطرية، وتحفيز نقل وتوطين المعرفة، واستقطاب الاستثمارات النوعية في الصناعات الحيوية، بما يعزز الامن الغذائي والصحي، ويرسخ مكانة المملكة كمركز اقليمي واعد في هذا القطاع.