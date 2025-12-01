برعاية نائب وزير "البيئة".. انطلاق مؤتمر "مستقبل التقنيات الحيوية البيطرية" غداً بمشاركة خبراء ومختصين من 25 دولة

برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، تنطلق يوم غد الثلاثاء في العاصمة الرياض اعمال مؤتمر مستقبل التقنيات الحيوية البيطرية، الذي ينظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، بوصفه المؤتمر الاول من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الاوسط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من 25 دولة، الى جانب عدد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التقنية الحيوية والثروة الحيوانية، وذلك خلال الفترة من 2 الى 3 ديسمبر 2025م في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض.