طيران ناس يفتح باب التقديم لبرنامج "طياري المستقبل" للسعوديين والسعوديات لعام 2024

والتزم طيران ناس منذ تأسيسه في 2007م بإطلاق برنامج "طياري المستقبل" كخطوة استراتيجية تؤكد اعتماد الناقل الوطني السعودي على الشباب السعودي الطموح، لبناء جيل جديد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل كطيارين. ويتميز البرنامج بالجمع بين الدراسة النظرية والعملية والتدريب الفعلي على قيادة الطائرات، ليتمكن الطالب بعد إكمال برنامجه التدريبي من قيادة الطائرات والعمل كطيار مساعد في طيران ناس، ويطمح البرنامج، الذي تخرج منه قرابة 300 طيار مساعد ، إلى زيادة أعداد الخريجين خلال السنوات المقبلة.