مجموعة stc تحصد الجائزة البلاتينية عن "أفضل مشغل ألعاب إلكترونية"

وتسعى مجموعة stc بشكل متواصل إلى تعزيز الوصول إلى تقنيات الجيل القادم من التمكين الرقمي للألعاب، إضافة إلى جذب المزيد من اللاعبين عبر تقديم تجارب شخصية وسلسة وآمنة. ويتوافق ذلك مع استراتيجية "تجرأ"، التي تبنتها المجموعة في سبيل التوسع والنمو في مزيد من المجالات التقنية الجديدة وتمكينها رقمياً بأعلى المستويات.