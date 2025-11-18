انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف ضمن فعاليات موسم الرياض 2025

وتأتي الشراكة امتدادًا لدور البنك في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز حضور المملكة على خارطة الرياضة العالمية، إضافة إلى الإسهام في تنمية المواهب الوطنية في رياضة الجولف. ويُعد بنك الخليج الدولي الراعي الرسمي للاعب الجولف السعودي فيصل سلهب، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين في منافسات هذا العام، في إطار دعم البنك للمواهب المحلية وتطوير الرياضات النوعية.