انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف ضمن فعاليات موسم الرياض 2025

ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، تنطلق البطولة السعودية الدولية للجولف 2025م، والتي ستقام على ملعب نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر.
وتُعد البطولة ختام لسلسلة البطولات الدولية التابعة للجولة الآسيوية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجولف العالميين. وهي بشراكة استراتيجية مقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبنك الخليج الدولي، وبرعاية (سوفت بنك) للاستشارات الاستثمارية.
وتأتي الشراكة امتدادًا لدور البنك في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز حضور المملكة على خارطة الرياضة العالمية، إضافة إلى الإسهام في تنمية المواهب الوطنية في رياضة الجولف. ويُعد بنك الخليج الدولي الراعي الرسمي للاعب الجولف السعودي فيصل سلهب، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين في منافسات هذا العام، في إطار دعم البنك للمواهب المحلية وتطوير الرياضات النوعية.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبد العزيز الحليسي، أن استمرار الشراكة يعكس إيمان البنك بأهمية الرياضة في إلهام الجمهور وتعزيز التواصل وصناعة تأثير إيجابي، مشيرًا إلى فخرهم بالمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات الكبرى.
الجدير بالذكر أن “جولف السعودية” تنظم البطولة ضمن موسم الرياض، ومهرجان “واو”، وتشمل منافسات عالمية المستوى وعروضًا ترفيهية وثقافية، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين يتقدمهم حامل لقب 2024 خواكين نيمان.