شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تحصد جائزة أفضل وكيل لخدمات ما بعد البيع لهافال في العالم

وأكد الأستاذ تامر النادي، مدير خدمات ما بعد البيع، بأن اعتلاء صدارة وكلاء سيارات هافال حول العالم في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع يعكس الجهود الكبيرة والاستثمار الضخم الذي قامت به الشركة في تطوير خدماتها والتوسّع في بناء شبكة مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار من منطلق مسؤوليتها الثابتة تجاه عملائها من أجل نيل ثقتهم والحفاظ على علاقة مستدامة معهم، وتابع المهندس تامر النادي قائلاً: "نجحت سيارات هافال في الاستحواذ على نسبة مميزة من سوق السيارات في المملكة بفضل قوة أدائها وجمال تصاميمها وفئاتها المتعددة التي تلبي كافة الرغبات واحتياجات الاستخدام، وأمام هذا الطلب المتزايد على سيارات هافال قمنا بدورنا في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بوضع استراتيجية ترتكز على استعدادنا بشكل كامل لخدمة ملاك سيارات هافال سواء على صعيد تقديم خدمات الصيانة الدورية أو الخدمات الأخرى، ولتحقيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع قمنا بالتوسّع في افتتاح مراكز الصيانة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز القائمة سابقاً، وبموازاة ذلك أيضاً نقاط قطع الغيار، وتوفير الإمدادات من القطع بشكل مستمر لتكون متوفرة عند الحاجة إليها، ونهتم كثيراً بالاستماع لعملائنا والتعرّف على ملاحظاتهم واقتراحاتهم من أجل العمل على تطوير خدماتنا بما يتواكب مع تطلعاتهم".