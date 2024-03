فنادق هيلتون مكّة وجدّة هيلتون تُقيم إفطار "رمضان الأخضر" تكريمًا لممثلي وسائل الإعلام

تعد هيلتون (NYSE: HLT) مجموعة ضيافة عالمية رائدة تمتلك 14 علامة تجارية فاخرة تشمل أكثر من 4,900 منشأة بأكثر من 800 ألف غرفة في 104 دولة ومنطقة. وتلتزم شركة هيلتون بتحقيق مهمّتها أن تكون الشركة الأكثر ترحيباً في العالم من خلال تقديم تجارب استثنائية - في كلّ من فنادقها، ومع كلّ ضيف، وفي كلّ مرة. وتضمّ محفظة الشركة فنادق ومنتجعات هيلتون Hilton Hotels & Resorts، وفنادق ومنتجعات والدورف أستوريا Waldorf Astoria Hotels & Resorts، وفنادق ومنتجعات كونراد Conrad Hotels & Resorts، وكانوبي باي هيلتون Canopy by Hilton، وكوريو – هيلتون كوليكشن Curio - A Collection by Hilton، ودبل تري باي هيلتون DoubleTree by Hilton، ومجموعة تيبستري هيلتون كوليكشن Tapestry Collection by Hilton، وأجنحة إمباسي هيلتون Embassy Suites by Hilton، وهيلتون جاردن إن Hilton Garden Inn، وهامبتون هيلتون Hampton by Hilton، وترو هيلتون Tru by Hilton، وأجنحة هوموود هيلتون Homewood Suites by Hilton، وأجنحة هوم 2 هيلتون Home2 Suites by Hilton، وفنادق هيلتون جراند فاكيشنز Hilton Grand Vacations. كما تدير الشركة برنامج الولاء الحائز على جوائز، هيلتون هونورز. يتمتع أعضاء هيلتون هونورز الذين يحجزون مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة بمزايا فورية، منها طريقة دفع مرنة تسمح للأعضاء باختيار عدد النقاط التي يريدون دمجها مع المال، وبالحصول على خصم خاص للأعضاء لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر، وخدمة الواي فاي السريع المجانية. لمعرفة المزيد من المعلومات والتواصل مع هيلتون، يرجى زيارة newsroom.hilton.com أو متابعتنا على فيسبوك وتويتر ولينكدإن وإنستجرام ويوتيوب.