بالأسماء.. "آل الشيخ" يعتمد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

وفازت في الفرع الخامس كل من: المركز الأول أماني بنت شايع الحارثي وحصلت على مبلغ 40.000 ريال، والمركز الثاني رهب بنت خالد أبا الحسن وحصلت على مبلغ 35.000 ريال، والمركز الثالث رؤى بنت محمد الحربي وحصلت على مبلغ 30.000 ريال، أما الفائزات بالفرع السادس، فقد فازت بالمركز الأول شيماء بنت أسعد قاسم وحصلت على مبلغ 28.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني حصة بنت فيصل المطرود وحصلت على مبلغ 26.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث روان بنت مدني الشريف وحصلت على مبلغ 24.000 ريال.