لماذا يزور رئيس وزراء ماليزيا المملكة؟.. هنا زيارة ملكية واستثمارات واعدة

وتعد ماليزيا أول دولة يزورها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضمن جولته الآسيوية، حيث كان يرافقه وفد مكون من 600 عضو حينها، وتُعد الرياض ثاني أكبر شريك تجاري لدولة ماليزيا في الشرق الأوسط، مع ارتفاع التجارة بين البلدين بنسبة 19.8% من عام 2016م، لتبلغ القيمة التجارية عام 2017م، 13.12 مليار رنجيت ماليزي.