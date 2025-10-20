"البيئة" تطرح فرصتين لإنشاء متنزهين وطنيين بمكة
في خطوة لافتة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصتين استثماريتين لإنشاء متنزهين وطنيين في منطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية تبلغ 511,976 مترًا مربعًا، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة الأولى تتعلق بإنشاء متنزه بري في مركز حلي بمحافظة القنفذة (جزء رقم 1)، على مساحة تبلغ 486,976 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم هو 30 ديسمبر 2025م.
أما الفرصة الثانية، فتتضمن إنشاء متنزه الشفا الوطني (جزء رقم 1) في محافظة الطائف، على مساحة 25,000 متر مربع، وينتهي التقديم عليها في 2 نوفمبر 2025م.
ودعت الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع المتنزهات الوطنية للمساهمة في حماية الغطاء النباتي وتنميته.