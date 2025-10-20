"البيئة" تطرح فرصتين لإنشاء متنزهين وطنيين بمكة

في خطوة لافتة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصتين استثماريتين لإنشاء متنزهين وطنيين في منطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية تبلغ 511,976 مترًا مربعًا، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.