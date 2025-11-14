بسبب الأمطار.. انقطاع للكهرباء في ينبع الصناعية و"تنظيم الكهرباء" يتدخل

شهدت مدينة ينبع الصناعية مساء اليوم انقطاعًا في الخدمة الكهربائية عن عدد من المناطق السكنية، وذلك عند الساعة 15:45 نتيجة الحالة المطرية التي تؤثر على المنطقة.