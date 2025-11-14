محليات

بسبب الأمطار.. انقطاع للكهرباء في ينبع الصناعية و"تنظيم الكهرباء" يتدخل

شهدت مدينة ينبع الصناعية مساء اليوم انقطاعًا في الخدمة الكهربائية عن عدد من المناطق السكنية، وذلك عند الساعة 15:45 نتيجة الحالة المطرية التي تؤثر على المنطقة.

وفي هذا الإطار، تتابع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء الموقف عن كثب، حيث وجّهت مقدم الخدمة بتنفيذ إجراءات عاجلة لإعادة التيار في أسرع وقت ممكن، ورفع جاهزية فرق الطوارئ في المواقع المتأثرة.

وأكدت الهيئة حرصها على متابعة الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة التي ينفذها مقدم الخدمة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان عودة التيار الكهربائي بشكل آمن وموثوق.

