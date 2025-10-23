جرى صباح هذا اليوم الخميس 23/10/2025 توقيع عقد رعاية بين شركة كهرباء الجنوب للإنارة (جنوبكو) وكلية جدة العالمية وذلك بمقر شركة كهرباء الجنوب للإنارة (جنوبكو)، وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والذي يساهم في مجال التنمية الشاملة على كافة المجالات وبما يعزز من تحقيق ومواكبة رؤية 2030.