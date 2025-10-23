جرى صباح هذا اليوم الخميس 23/10/2025 توقيع عقد رعاية بين شركة كهرباء الجنوب للإنارة (جنوبكو) وكلية جدة العالمية وذلك بمقر شركة كهرباء الجنوب للإنارة (جنوبكو)، وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والذي يساهم في مجال التنمية الشاملة على كافة المجالات وبما يعزز من تحقيق ومواكبة رؤية 2030.
وقد تضمن العقد رعاية شركة كهرباء الجنوب للإنارة لفريق كلية جدة العالمية لكرة السلة والمشارك في بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة السلة والتي تقام بملاعب الهيئة الملكية بينبع، وذلك بتواجد عدة جامعات وكليات سعودية من ابرزها الجامعة الإسلامية بالمدينة وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وجامعة الطائف.
قام بتوقيع عقد الرعاية كلا من:
المدير العام لكهرباء الجنوب للإنارة أ/هاني السماحي، ومدير إدارة الشؤون الطلابية بالكلية أ/ فيصل الشميري
وقد حضر مراسم التوقيع عدد من إدارة الطرفين:
من كهرباء الجنوب للإنارة:
الاستاذ اديب الزبيدي مدير ادارة الجودة
الاستاذ علاء العطاس مدير ادارة الحسابات
الاستاذ إسماعيل الزبيدي
الاستاذ محمد الحاج من قسم التسويق.
فيما ضم وفد كلية جدة العالمية:
الاستاذ محمود عراقي مدير الانشطة الرياضية.
الاستاذة هند القحطاني مشرفة الانشطة الرياضية للطالبات.
الاستاذة هيا السعدي إعلام الكلية .