"آركو" تحتفي بـ "عالمي" الحد من الكوارث لتخفيف المعاناة الإنسانية

ولفت إلى أن الأمانة العامة للمنظمة العربية أدركت خطورة هذه الكوارث وما تسببه من أضرار بليغة في عدد من دول الوطن العربي، فتقدمت بمبادرة غرس 50 مليون شجرة إلى عام 2030 , وتعمل من خلال المركز العربي للاستعداد للكوارث التابع لها ليكون نقطة ارتكاز للهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ والعمل على بناء قدرات منسوبيها ومتطوعيها؛ وتبادل الخبرات الخاصة معها في مجال الاستعداد وإدارة الكوارث وإبلاغ الهيئة أو الجمعية الوطنية بالتوقعات الأولية لبعض الكوارث الطبيعية سريعاً قبل حدوثها من أجل عمل اللازم للتخفيف من تداعياتها.