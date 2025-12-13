38 مليون ريال جوائز.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يستحدث "شوط المدارس" لتأهيل جيل جديد

وأوضح المتحدث الرسمي للنادي، وليد الطويل، أن استحداث هذا الشوط يُعد خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة المشاركين وتسهيل انتقال الهواية إلى الجيل الجديد بطريقة منظمة، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء ارتباط مبكر بين الطلاب والصقور، وتنمية وعيهم بالحياة الفطرية، إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية والانضباط.