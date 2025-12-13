38 مليون ريال جوائز.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يستحدث "شوط المدارس" لتأهيل جيل جديد

أعلن نادي الصقور السعودي عن استحداث "شوط المدارس" ضمن مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026 في مقر النادي بمَلهم شمال مدينة الرياض، وذلك في إطار تعزيز مشاركة النشء وترسيخ ثقافة الصقارة في البيئة المدرسية.
وأوضح المتحدث الرسمي للنادي، وليد الطويل، أن استحداث هذا الشوط يُعد خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة المشاركين وتسهيل انتقال الهواية إلى الجيل الجديد بطريقة منظمة، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء ارتباط مبكر بين الطلاب والصقور، وتنمية وعيهم بالحياة الفطرية، إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية والانضباط.
وبيّن الطويل أن شوط المدارس يأتي داعمًا لأهداف المهرجان في استدامة هواية الصقارة عبر تنويع الفئات المستهدفة، وتوسيع قاعدة الممارسين داخل المملكة، مشيرًا إلى أن إدراج الطلاب في منافسات وطنية كبرى يسهم في تعميق ارتباطهم بالموروث الشعبي وتطوير مبادرات تعليمية نوعية حول أساليب تدريب الصقور ومهارات الصقارة.
ويُعد شوط المدارس إضافة نوعية لمسابقة الملواح التي تُنظم ضمن أكبر تجمع للصقور في العالم، حيث تشمل المسابقة فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بمشاركة صقارين محليين ودوليين، وبجوائز إجمالية تتجاوز 38 مليون ريال.